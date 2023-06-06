民眾黨主席柯文哲6日下午在日本東京新增隱藏行程，前往眾議院密會前首相麻生太郎，原先規畫30分鐘的對談，因兩人話匣子大開，聊了1小時才結束。柯文哲透露，主要談到日本、台灣、中國應對關係，外交國防彼此怎麼合作處理，反而沒有講到美國部分。

柯文哲原訂下午4點拜會日本維新會主席馬場伸幸，中間空擋時間新增行程，於下午3點30分會晤麻生太郎，原先預計僅拜會30分鐘，但兩人聊到忘我，4點拜會才結束，並趕赴拜會馬場伸幸，原訂媒體聯訪時間也跟著延後。

柯文哲拜會馬場伸幸會後受訪指出，他的確是去見跟麻生太郎，本來是只有半小時，但後來聊很深入，後來講到快1小時，連這場拜會都快遲到，至於講話內容，相當機密，就不便轉述。

對於談話內容，柯說，主要還是日中台三角關係，反而沒有講到美國部分，三個國家應對關係方法。至於麻生太郎給的建議，柯說，講彼此怎麼處理。

對於是經濟還是軍事國防方面切入？柯文哲表示，都有談到，經濟本來就在進行，其他外交、國防講的比較多。

麻生太郎是否給競選建議？柯說，這倒是沒有，主要是日本、台灣、中國應對關係，外交國防彼此怎麼合作處理。至於有無談到台灣問題就是日本問題？他秒回，「有啦這都有」，他們是自民黨的安倍派，自民黨裡面的派系，大概安倍首相講的也是他們基本態度。

此外，柯文哲表示，有提到鴻海創辦人郭台銘，但因為涉及個人評論，就不好意思在這地方講，他透露，是中性的評論，反正麻生太郎講很深入，不方便在這地方講。

而是否談到郭台銘心情？柯文哲說，麻生太郎有講一些，但他不應該轉述兩人在討論第三人的話，這不恰當。