苗栗縣垃圾焚化廠營運年虧損約1億元，焚化廠基金預計再2年用罄，縣府6日舉行縣務會議，環保局提案調高各項廢棄物處理收費標準，經過審議通過，各項調整400到1200元不等，其中鄉鎮市公所送燒垃圾處理費，經鄉鎮市首長請命，維持每噸1200元，凍漲半年，其他調漲部分7月起施行。

根據苗縣環保局統計，焚化廠每年需處理15萬噸廢棄物，其中一般廢棄物為最大宗，占全垃圾量的2／3，現行每噸處理費收取1200元，但每噸處理成本要2259元，平均每公噸就要倒貼1千餘元，每年要虧損1億多元，約再過2年焚化廠基金將成為負數。

環保局今天在縣務會議中，提案提高焚化廠處理收費標準，期間審議通過，代燒外縣市垃圾，每公噸由2500元調高為3000元；事業員工所產生的垃圾，每公噸由2300元調高為2700元；一般事業廢棄物，每公噸由2800元調高為3200元；一般事業廢器物屬廢塑膠、廢纖維、廢布及廢布纖維混和物，由每公噸3800元調高為5000元。縣內專案垃圾，除了銷毀機關公文由每公噸1200元調高為1600元，其他項目類皆由每公噸2300元提高為2700元。

其中備受關注的縣內一般廢棄物、也就是18鄉鎮市公所清運的家戶垃圾，每公噸原本預計要由1200元調高為1600元，但列席會議中鄉鎮市首長請命，三義鄉長呂明忠提到，現在萬物皆漲，前年才剛調漲過1次，而且1次就漲每頓400元，公所實在難以支應，希望可以暫緩調漲。

環保局長陳華盛表示，焚化廠BOT契約是營運20年，調漲費用是希望平衡焚化廠財務缺口，收費調整後推算焚化爐基金，剛好可以撐到契約中止的2028年。縣長鍾東錦席間裁示公所垃圾處理費用凍漲，明年再實施，差額由縣府設法吸收，其餘依規畫調漲，縣府行政處法制科辦理發布事宜，7月1日起實施。