縣議員蔡岳儒端著煮熟的粽子在武德宮香爐上祈求加持。（周麗蘭攝）

端午節腳步近，社團法人雲林縣婦幼關懷協會、縣議員蔡岳儒服務處、北港武德宮今（6日）合辦發放平安粽活動，分送近4000顆粽子給夜光天使班與雲林家扶中心北港區的受扶助家庭。

雲林縣議員蔡岳儒表示，雖然只是一顆簡單的粽子，裡面包著大家的關心，今年的餡料是由武德宮駐點10年的總舖師吳舜宣掌廚，經由婆婆媽媽們動手包成平安粽，祝福所有人開心度過溫馨節日。

武德宮秘書長蘇建華表說，蔡岳儒議員的端午敬老暨關懷弱勢家庭的活動舉辦多年，武德宮也步入第10年協辦，希望每武財公的慈悲與愛心給予弱勢家庭特別關懷與照顧，祝福受關懷戶能感受到人間處處有溫情。

雲林家扶廖志文主任表示，受扶助戶若要自包粽子得面臨豬肉、糯米、香菇、鹹蛋黃等原物料漲價，外賣的粽子每顆價格也飆漲到45元以上，感謝各方協助把熱騰騰的肉粽送上雲林家扶家庭，滿足家長與孩子們的佳節需求。