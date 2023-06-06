《天命奇御》系列於2018年首次面世，獨創戰鬥系統跟劇情架構，在STEAM平台上架後獲得玩家青睞，其後推出《天命奇御二》等相關續作，在國內外也獲得數個遊戲大賞獎項肯定，一舉成為知名的原創武俠遊戲。
《天命奇御：遠征》集結了原本IP裡的經典內容，在繼承原作經典內容與劇情的同時，研發團隊也對核心玩法進行全面升級，《天命奇御：遠征》融合Roguelite輕鬆的遊戲元素，提升玩家遊戲體驗，並全面優化社交功能。
由甲山林跨足遊戲的甲山林娛樂自製研發的武俠遊戲《天命奇御》系列，自推出以來廣受玩家喜愛，自《天命奇御》上市後，持續收集玩家們的心聲，將推出國產武俠手遊《天命奇御：遠征》。並於明天展開Apple App Store與Google Play雙平台事前預約。
《天命奇御》系列於2018年首次面世，獨創戰鬥系統跟劇情架構，在STEAM平台上架後獲得玩家青睞，其後推出《天命奇御二》等相關續作，在國內外也獲得數個遊戲大賞獎項肯定，一舉成為知名的原創武俠遊戲。
《天命奇御：遠征》集結了原本IP裡的經典內容，在繼承原作經典內容與劇情的同時，研發團隊也對核心玩法進行全面升級，《天命奇御：遠征》融合Roguelite輕鬆的遊戲元素，提升玩家遊戲體驗，並全面優化社交功能。
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