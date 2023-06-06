周二泛歐Stoxx 600指數早盤小幅波動，小跌0.1點或0.05%，為459.83點。由於美國商業活動不活耀的資料，引發獲利回吐，該指數在周一下跌。
歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)與德國央行行長Joachim Nagel在周一發表的鷹派言論，鞏固了人們對歐洲央行在六月升息的預期。
與此同時，美國貨幣市場認為聯準會在本月不會升息。對利率敏感的科技股下跌0.8%，領跌其它板塊；而防禦性的醫療股在早盤則上漲了0.6%。
歐股周二早盤開在持平；市場擔心主要央行在經濟放緩之際，進一步又祭出加息，抵銷了防禦性醫療類股上漲的支撐。
周二泛歐Stoxx 600指數早盤小幅波動，小跌0.1點或0.05%，為459.83點。由於美國商業活動不活耀的資料，引發獲利回吐，該指數在周一下跌。
歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)與德國央行行長Joachim Nagel在周一發表的鷹派言論，鞏固了人們對歐洲央行在六月升息的預期。
與此同時，美國貨幣市場認為聯準會在本月不會升息。對利率敏感的科技股下跌0.8%，領跌其它板塊；而防禦性的醫療股在早盤則上漲了0.6%。
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