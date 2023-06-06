詹艾臻原為歐付寶2013年時期開國元老之一，過去曾帶領行銷部、數位金融部及業務部，拓展線上金流服務與銀行合作專案，成功與27間銀行介接信用卡大特店收單合作、15間銀行ATM櫃員機及網路ATM進行介接合作，並且完成與微信支付的跨境支付串接案等業務。

詹艾臻表示，目前歐付寶與集團企業綠界科技(6763)攜手合作由「財金公司」一手打造的國家級共用Qr Code支付系統「TWQR」，是歐付寶目前的最重要工作之一。「TWQR」整合各家電子支付與銀行帳戶於同一個平台，包含10家專營電子支付公司、20家兼營電子支付機構以及24家台灣Pay配合銀行，共計54個單位均可加入，未來商家只需申請「TWQR」服務，不論線上或線下，都可以直接透過一組Qr Code進行收款，無須再個別串接，相當便利；對消費者而言，也只需要使用自己喜歡使用之支付App就可完成付款，減低結帳的繁瑣程度，大幅提升購買率。

詹艾臻指出，歐付寶國內業務除了核心的電子支付外，也將進一步發展金流相關附隨業務，如與POS廠商合作電子發票服務，並且強攻跨境交易與小額匯兌業務，包含透過微信支付等工具，協助國內廠商進軍海外市場。歐付寶目前也正在積極尋求與境外電商、平台、海外銀行及清算中心的合作機會，以增加台灣廠商的跨境商機，進而擴大歐付寶的支付場景版圖。