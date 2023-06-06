台中市豐原區一名1個月大女嬰，日前半夜喝奶後疑似噎到，呼吸不尋常且臉色有異，女嬰父母緊急抱著女嬰衝進警所求援，員警見狀立即駕駛巡邏車載至醫院，幸後續無大礙。

警察局豐原警分局表示，合作派出所警員楊富程日前凌晨4時45分在所擔服勤務時，37歲羅姓男子抱著1月大女嬰焦急衝進派出所表示，女兒稍早喝完奶後，突然開始口吐白沫，呼吸變得不尋常疑似噎住。

楊員先安撫羅男情緒，初步檢視女嬰臉色有異，為免耽誤送醫時機，便當機立斷請羅男將女嬰抱上警用巡邏車，同時依規定通報及開啟警報器，不到2分鐘就將該對父女護送至豐原醫院急診室，所幸女嬰經醫護人員救治後無大礙。

羅男事後表示，因家住於派出所對面巷內，事發當下來不及多想，便趕緊抱著女兒衝進派出所請求協助，好在女兒沒事，懸著的一顆心總算可以放下，對於警方的熱心協助深表感謝。

豐原警分局長劉其賢得知楊員能秉持同理心，熱心協助民眾緊急求助案件十分讚許，但仍呼籲民眾如有緊急就醫情形，建議優先撥打119通知救護人員前往協助，有專業救護人員與救護器材，才能在第一時間獲得最佳的醫療協助。