警方在車船處檢查裡頭的公車。（澎湖縣警局提供／許逸民澎湖傳真）

警方出動警犬在車船處檢查裡頭的公車。（澎湖縣警局提供／許逸民澎湖傳真）

繼日前水族館遭恐嚇被放炸彈後，澎湖今日澎湖機場和澎縣府都收到恐嚇信，雖然所留信箱與今年3月27、28日恐嚇清華大學、4月28日恐嚇阿里山風管處均相同，且已是澎湖機場近期3度接獲，但面對這『詐』彈訊息，相關單位與警方還是不敢大意，仍然啟動緊急應變。

民航局馬公航空站與澎湖縣政府人民陳情單一窗口，今日分別接獲聲稱在澎湖機場某處放置4顆炸彈，將於下午2時引爆；以及遙控炸彈已經安裝在澎湖某輛巴士內，將在下午引爆之電子信件。

但馬公航空站不敢掉以輕心，還是立即通報航警並啟動緊急應變，先是全面實施清場，無發現可疑人、事、物之非法干擾情事，接著仔細搜查後未發現異狀。而澎湖縣警察局在接獲縣府轉來的恐嚇信件後，也馬上通報車船管理處及各大遊覽車公司針對所有巴士檢查是否有異狀，提醒司機發現可疑立即通報警方處置；同時通報轄內各派出所加強轄內巴士調度站、休息站及車輛停放處所巡邏及可疑人車盤檢。

而為確保萬全，澎縣警察局也特別派遣刑事警察大隊會同鑑識科警力，運用警犬隊之偵爆犬至公車調度總站、休息站，針對公車實施爆裂物偵檢，不過未發現可疑物品。