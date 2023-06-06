三聯集團吸金，涉詐騙的徐少東貼出與法務部長蔡清祥合照，蔡清祥回應，切勿僅憑相片，即妄下斷語，輕信謠言，以免遭受混淆及誤導。桃園市議員凌濤痛批，蔡清祥自己聲明前後不一、避重就輕。

凌濤說，媒體報導4年前轟動一時的「三聯集團詐騙案」，受害金額高達20億元，該案的主嫌徐少東與近日來爆發的imB詐騙案手法如出一轍，卻被爆出蔡清祥多次與徐少東合照。管理犯罪偵查的法務部部長，卻與詐騙集團首腦合照且不只一次，蔡政府的官箴，究竟腐敗到什麼程度？

對於蔡清祥回應，他前後不一，包含「於擔任部長之前經人介紹，因而認識徐某」，但第二點又說「順道參訪園區，巧遇徐某」，凌濤質疑，跟這個詐騙首腦究竟是巧遇還是經人介紹？自己的聲明都前後不一，如何說服大眾？

凌濤又說，蔡清祥的聲明中稱，在2019年徐少東涉及銀行法案件以後，就沒有在與其有所來往。然而，根據資料顯示，徐少東早年就有詐欺、偽造文書、傷害、組織犯罪與恐嚇等案件的紀錄！直到2013年才假釋出獄。而詐騙吸金的行為，更是早在2015年就持續發生。他痛批，負責打擊詐騙的部長，跟詐欺、組織犯罪、吸金的主嫌在一起歡樂合照，如何讓人民對司法有信心？

凌濤也說，在2018年7月接任法務部部長前，蔡清祥早在2016年8月就已經擔任調查局局長，負責犯罪偵查與情報。蔡清祥說自己在擔任法務部部長前就認識徐少東。但沒有說明何時認識？為何須要去認識徐某？經誰介紹認識？身為檢察官、身為調查局局長，怎麼可能對徐某的身分、做為一無所知？蔡清祥的聲明避重就輕，根本解釋到重點！蔡清祥應該更進一步說明自己與徐某的關係！