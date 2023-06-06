4百多名多元計程車及小黃計程車司機6日駕車包圍交通部，抗議松山機場試辦多元計程車接機計畫喊卡，並質疑交通部高層與業者勾結、枉顧其他駕駛人生計。（范揚光攝）

今年4月起原本多元計程車將在松山機場試辦為期半年的接客計畫，不料交通部突然一紙公文宣布暫緩且未說明理由；多元計程車業者日前更發現：原來是交通部次長級官員與租賃公會一場飯局後，計畫才生變。

數百名多元計程車及小黃計程車司機6日駕車包圍交通部，抗議松山機場試辦多元計程車接機計畫喊卡，並質疑交通部高層與業者勾結、枉顧其他駕駛人生計。（范揚光攝）

今（6）日有400台多元計程車及小黃計程車包圍交通部周邊的杭州南路及仁愛路，要求交通部長王國材一周內徹查、該名次長下台，否則下周起一個月天天在交通部搭帳篷抗議。

不滿多元計程車松山機場試辦接客計畫突然喊卡，今日下午台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會發動400至450台多元計程車及小黃計程車赴交通部抗議「圖利財團」、「怠惰失職」，接著前往行政院慢速繞行，並向行政院送交陳情書。

數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾表示，上周松山機場召開協調會，會中某租賃公會理事長兩度宣稱他之前跟交通部次長吃飯時要求4月開放多元化計程車接客的計劃「要審慎」，不料這段對話遭直播上網，他們才發現為何松機試辦多元化計程車接客計畫突然遭交通部批示「暫緩實施」。

李威爾表示，該試辦計畫是先透過立委賴香伶開協調會，接著民航局跟工會多次溝通，工會又花了好幾天寫計畫，松山機場數度修改後呈民航局，最後呈交通部，沒想到被一個飯局搓掉。「如果說台灣的政策可以靠一個飯局就把這麼多人的心血喬掉，這叫民主嗎？」

李威爾表示，這個一名次長、一個餐會，讓全台灣2萬2500台多元計程車司機的權益喪失，讓全台通過APP叫車的消費者權益喪失，「這個次長應該下台！交通部長王國材要給我們一個交代！」他要求王國材本周內徹查，否則工會下周就會拿100萬元去台北市政府申請一個月路權，在交通部前搭足30天帳棚。

工會並提出3個訴求：第一，恢復松山機場多元計程車試辦計畫；第二，交通部應該針對網約車提出管理辦法，現在就是因為缺乏法規，讓計程車業態非常混亂， 希望交通部要馬上召開公聽會；第三，解決白牌車違規問題，交通部應和數位發展部合作，拿出一套管理辦法。

交通部長王國材在另一場觀光活動時受訪回應表示，多元計程車車身不須是黃色，可透過手機、網頁從App叫車，雖納管計程車車牌，但經營有彈性。現行規定目前可以空車在松山機場載客的是排班計程車和有人預約的租賃車，多元化計程車不能進松機接客。上月曾跟其他業者討論，各方反對聲音很大，未來希望透過理性溝通，不是用抗爭就能改變現行遊戲規則，要改變也要尊重其他聲音。