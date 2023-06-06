羅志祥今擔任台灣動物緊急救援小組公益大使。（粘耿豪攝）

羅志祥今擔任台灣動物緊急救援小組公益大使。（粘耿豪攝）

羅志祥今擔任台灣動物緊急救援小組公益大使。（粘耿豪攝）

羅志祥（小豬）今(6日)出席台灣動物緊急救援小組記者會，他日前被網友發現與前女友周揚青戴同款手環而傳復合，今被問到是否復合？他說：「沒有。」他今戴另一個手環出席活動，並表示「那個我戴很久了，我2009年就開始戴了，之前有跟品牌合作過」，也有網友傳他有意追求越南第一美女芝芙，他則表示工作室已在第一時間駁斥是假消息。至於是否準備好迎接新戀情？他表示「我就先工作囉」。

小豬今擔任公益大使，私底下他跟媽媽一直身體力行，推廣領養、收養、不棄養。台灣動物緊急救援小組執行長倪京台頒發感謝狀給他，感謝他與母親投身第一線流浪貓狗救援工作長達40年，默默行善營救上千隻浪浪，倪京台說，除了救援貓狗，羅志祥多年來更花費數千萬元經費，協助母親打造流浪狗收容園區，與組織長久以來的任務與使命一致，因此由他來擔任「公益大使」名符其實。

小豬回想他的第一隻愛犬小黃，跟他生活到17歲，他說，那時「四大天王」在錄《龍兄虎弟》音樂教室，經紀人說錄完要他回基隆一趟，「小黃差不多了，牠在等你」。他坐巴士回家的路上一直哭，回家後看到小黃躺著眼睛半開，「我摸完牠就閉眼，那是我印象最深刻的事」。

在小黃走後第7天，他睡覺時聽到媽媽在客廳講話聲「小黃你回來了，哥哥在睏」，他聽了傻眼，媽媽還跟小黃說「不要讓哥哥看到又哭」，讓他相信媽媽感受到的應該是小黃。

小豬將於7／29、30再度攻蛋開唱，現在正在備戰演唱會，他預告「這次2.0跟新的差不多，百分之四十不一樣，慢歌開放歌迷投票組合成串燒，服裝舞台也都有變化，來看就知道了」，也表示自己已在瘦身健身，練出6塊肌，不過他不會露，就是自己洗澡時看了開心。