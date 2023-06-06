此為繼4月按兵不動以評估先前升息效果之後，該央行連續第2次會議升息1碼。自去年5月以來，澳洲央行已經將其基準現金利率調升400個基點，成為該國近代史上最激進的緊縮周期。

在5月初的政策會議後，該央行調升其現金利率25個基點至3.85%，令市場大感意外。

周二在6月會議後，澳洲央行宣布再升息1碼、至4.1%，創下11年來新高，並重申通膨仍然過高，同時刪除自去年7月以來在政策聲明中就一直存在的「中期通膨預期仍然穩定（well anchored）」的句子。

該央行釋出的鷹派訊息帶動澳元和澳洲債息飆升，市場押注澳洲央行在7月再度升息的可能性急升至60%。

TD Securities亞太利率策略師Prashant Newnaha在提到澳洲央行刪除那一句時表示：「就中期通膨預期的走向而言，我們認為該央行不再像以前那麼有信心，在我們看來，刪除這句話讀起來偏向鷹派，可能預告澳洲央行還將繼續升息」。

在央行發布政策聲明後，澳元勁揚0.8%，報0.6667美元，創下兩周半新高。澳洲3年期公債殖利率跳漲12個基點，報3.660%，創下2 月來新高。

澳盛銀行澳洲經濟部門主管Adam Boyton預期澳洲央行將在8月再度升息25個基點，稱「風險可能偏向於該央行需要再升息不只一次」。

NAB市場經濟研究部門主管Tapas Strickland表示，隨著澳洲央行升息，該國經濟進一步放緩的風險正在升高。

澳洲將在周三公布第一季國內生產毛額（GDP）報告，市場預期其經濟成長率將從前一季的0.5%放緩至0.3%。

澳洲央行為了抑制價格壓力同時維持經濟穩步增長正步步為營、如履薄冰。央行總裁洛威（Philip Lowe）周二坦承經濟下行可能變得更為明顯，「實現軟著陸的道路仍然狹窄」。