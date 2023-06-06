台新銀行為了回饋客戶，儘管目前市場消息趨向Fed將暫停升息的態勢之下，仍提供給客戶最佳定存優惠利率，本(6)月新推出的「美利階3外幣定存專案」，美元定存3個月期的平均年息來到4.7%；美元6個月期的定存平均年息也高達4.55%。以3個月期美元專案為例，平均年息相較之前專案，年息整整高出0.3%之多。

台新銀行「美利階3外幣定存專案」承作門檻依舊維持親民，小資族以原幣1,000元也能輕鬆申辦，專案提供「階梯式」優惠利率。以美元3個月期專案為例，第1個月年息4.1%、第2個月年息4.5%、第3個月年息5.5%，存滿3個月平均優惠年息可達4.7%。相較於同業提供的天期多以3~6個月期為主，3個月期的美元專案年息則大多落在3.8%~4.8%，因此台新提供的專案平均年息達到4.7%是相對具有競爭力的。除此之外，台新銀行同步推出人民幣及澳幣的定存專案，人民幣6個月期平均年息達2.2%、澳幣6個月期平均年息亦高達3.5%，建議民眾可多加把握相關專案，布局自身的外幣部位，妥善配置資產，有機會早一步享受財富自由。

目前大多數銀行都有推出美元高利專案，民眾在比較時，可特別留意承作條件及注意事項，例如部份銀行所提供的年利率雖然很高，但限定「新客戶」才適用，或是限定該行財富管理客戶參加，部分也訂有每個客戶承作金額的上限等等的限制條件，建議民眾可以多方比較，選擇最適合自己的方案再下手。