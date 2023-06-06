新浪財經報導，6日大陸A股三大指數集體開低，滬指早間橫盤震盪，保險等大金融類股拉升，上證50一度漲超1％，創業板指則跌近1％，創下年內新低。A股三大指數午後均跌超1％，滬指再度失守3,200點關口。
盤面上，蘋果公司（Apple）5日夜間在WWDC全球開發者大會發表全新擴增實境（AR）頭戴裝置Apple Vision Pro，但新品發表後市場反應冷淡，蘋果股價開高走低，拖累A股蘋果產業鏈6日大幅走跌，清越科技、雙象股份、三利譜、兆威機電跌停，華興源創、長盈精密、傑普特、智立方、榮旗科技等多股跌超10％。
液冷概念股逆勢爆發，佳力圖、英維克漲停，高瀾股份漲超12％。房地產、新型城鎮化概念走高回跌，蕾奧規劃、金科股份、鐵嶺新城、京投發展、沙河股份、中天精裝、皮阿諾等多股漲停。
A股主要行業ETF普跌，5G ETF跌3.6％，人工智慧AIETF跌超3％，科技ETF跌超3％。以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入10億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨賣出近11億元。
另外，大陸商品期貨多數收跌，尿素跌逾3％，玻璃、純鹼跌逾2％，橡膠、雞蛋、甲醇跌逾1％；生豬、鐵礦石、焦炭、紅棗、豆粕漲逾1％。
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