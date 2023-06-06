健喬表示，中國大陸市場解封後，鼻噴訂單需求持續暢旺，3月到5月的連續訂單較去年同期成長一倍，預期鼻噴需求將持續。
另外，除了鼻噴以外，NAC的訂單，目前供應中國大陸市場的NAC試製批已經排在6月要在當地進行首驗，一旦首驗通過，最快7月可望開始出貨，下半年大陸的營收貢獻將大幅提升。
營運表現耀眼的健喬，目前的成長力道主要來自於海外市場，主因是NAC及鼻噴銷售屢屢告捷，完全沒有因淡季而減弱。除了大陸市場外，非中國大陸地區的海外市場5月營收仍較去年同期成長130％，由於乙醯半胱氨酸（NAC）相關商品需求不減，加上俄烏戰爭造成國際藥廠陸續出現對亞洲市場供貨斷鏈的現象，健喬的NAC有強大的藥廠生產團隊支援，持續搶下市場，前5月維持120％的同期增長。
健喬指出，5月雖然開始邁入營業淡季，但是海外市場成長力度仍然強勁，在去年5月搶藥潮的高基期下，今年合併營收依舊出現兩位數的成長；海外市場則拜NAC及鼻噴銷售持續發威所賜，由於國內在第四波疫情升溫，愛克痰銷售將持續增長。
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