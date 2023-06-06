AKIRA與林志玲結婚4年，家庭事業兩得意。（M'INT明潮提供）

「國民姊夫」AKIRA與愛妻林志玲育有一子，2人婚姻邁入第4年，近期封面人物，聊起家人與另一半，他坦言結婚生子是人生很重要的一個轉捩點，褪下舞台華服，回到家中就是老婆的最佳神隊友，不僅化身大廚，煮愛心料理給家人吃，幫小朋友洗澡也是他的育兒拿手事，現階段的人生排序，家庭絕對擺在首位，被問起現階段的幸福指數？他不假思索，篤定地說：「絕對是120分！」言語間幸福感爆表。

林志玲曾歷經求子的艱辛，當他講到初為人父的心情，更能感受到他對老婆懷孕生子的敬佩與不捨，他再三強調：「女生真的很偉大，能孕育生命真的是很值得尊敬的事，天底下所有的母親生下小孩這件事，都是身為男生的我們做不到的，因此我真的沒有任何理由去忤逆、背叛她們！」

接著表示，以往大家想到日本男人，會聯想到大男人主義，像是女生要走在男生三步之後等刻板印象，他說：「日本的確經歷過這個時期，但對現今的我來說，我才應該是走在三步後的人吧！我很尊敬她們。」並幽默地用英文強調：「Lady first（女士優先）！」

談到演藝事業，AKIRA首度參與的台灣實境秀《神秘五金行》開播即交出亮眼成績單，透露自己對入主「五金行」信心滿滿，因為父親是修理留聲機技藝的職人，他從小陪著爸爸做木工、手作DIY，耳濡目染之下，自己對修理、修繕毫不陌生，笑說基因是騙不了人，當他在節目上被分配到刷油漆時，當時還心想「我其實能做更多呢」，不過當他實際接到將年代久遠的馬桶汰舊換新的任務時，苦笑表示真的是被難倒了，AKIRA嘆了一口氣說：「沒事真的不會去拌水泥裝馬桶！」

被問到自己魅力所在的地方，AKIRA思考了很久最後笑說：「觀眾朋友如果有看到我這部分，可以在IG上留言給我，讓我知道一下。」但是說到王陽明是自己第一個想到台灣比較帥的男生，經過這次一起合作節目，他感覺變成兄弟一樣，因為王陽明跟他年齡比較相近，在相處和各種話題上都很投緣，因此感情變得很好，也希望有機會的話能跟台灣一些很棒的藝人合作，之前張震有演過同經紀公司導演的電影，「若能夠跟張震一起合作的話，應該也蠻有趣的！」他也曾和周杰倫合作過音樂，說不定可以再次合作，還有同在台灣發展過的藤岡靛。

AKIRA分享小時候對畫畫很有興趣，除了通過素描檢定、拿過獎，還曾省吃儉用攢下零用錢，買畫漫畫專用的G筆，夢想能成為漫畫家，後來因為足球專長保送進高中，才斷了美術夢，他曾辦過一個寫真展，當時除了展出作品，還即興在會場作畫，在現場設置一塊大白布，身穿白衣，準備象徵五種情感的顏料，將顏料隨興地塗在身上、甩向牆壁，不但視覺效果震撼，也拍下創作過程，成為另一幅作品，雖然家中並沒擺放他的畫作，但若想親眼見證他的美術實力，現在就可到台南安平走一遭，因為在拍攝《五金行》時，真的將安平守護神「劍獅」彩繪到牆面上，興奮表示：「歡迎觀眾去打卡拍照！」