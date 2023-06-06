縣長周春米感謝衛福部長期大力支持，讓縣府團隊確定長照努力的方向。（屏縣府提供）

縣長周春米表示很榮幸邀請到日本4位專家學者來台與會，分享長照最新資訊與概念。（屏縣府提供）

屏東縣政府6日起一連2天，在美和科技大學國際會議廳舉辦「2023亞太長期照顧發展策略國際研討會」，產官學研超過250位專家、學者齊聚一堂，共同分享專業理論及經歷，盼能借助國際經驗，讓長照議題成為通識教育。

「長照是屏東努力拚來的品牌」，周春米坦言，自己父親過世早、母親身體保持健康，過往沒有深刻體會過長照相關經驗；直到擔任立委期間協助爭取縣府成立長照二級機關，才開啟與長照相關寶貴的歷練與經驗，自己承接基礎並努力，3月1日成立全國首創的長期照護處，在長照既有量能下積極擘劃屏東長照發展藍圖，就是為了讓屏東長照服務更專業、全面。

周春米強調，日本近年來開始推動共生社區服務模式，不再把高齡者或是身心障礙者視為弱者，而是把每個人都當作有能力付出的人，此次也邀請日本4位專家學者來台與會，分享最新資訊與概念，透過為期兩天的會議，激盪出更多富有建設性的觀點，把日常經驗心得互相交流，讓長照議題成為通識教育。

屏縣府長照處表示，屏東長照力排名非六都第一，長照服務涵蓋率為93.7％，為全國第四，家庭托顧服務數為全國第一，一學區一日照58處、居家服務82家及喘息服務183家的布建數也都是非六都第一，原鄉長照據點布建率達100％，屏東推動長照業務一直是跑在各縣市前面。

此次長照國際研討會透過專家學者與實務工作者交流，提升長期照顧服務合作效能與品質精進，以共同因應少子化及超高齡化社會的人口結構，打造高齡友善共生的照顧生活圈，讓老寶貝在屏東可以一起安心變老。