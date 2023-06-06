台北市長蔣萬安於參選市長階段，提出政見承諾「生2胎優先住社宅」，而在上任後蔣市府也針對育有2名以上0至6歲兒女的家庭，採取加籤制度提高2倍入住機會。不過議員林亮君質疑，以目前社宅的中籤機率，即使增加至2倍也相當低，要如何讓小家庭有感？蔣萬安則允諾，表示會朝降低在地里民戶數，盤點戶數房型並增加釋出戶，藉此提高小家庭入住機會。

林亮君表示，以目前的社宅中籤率來說，平均大概僅只有5％；其中針對適合小家庭入住的2房型社宅，蔣萬安任內啟用與可能完工的戶數，約莫只有3300間。因此蔣萬安上任後喊出「中籤率2倍」，對於小家庭來說仍舊相當無感，政策形同「若有似無」。

林亮君直言，市府在建置社宅時，為了降低地方民眾反彈的壓力，所以有提供「睦鄰戶」的設置，不過卻遭到監察院糾正，認為此舉與社會住宅政策的目標不同，「要怎麼樣一般戶的中籤率趨於一致，並且符合『生2胎優先住社宅』政策，在不擠壓現有一般戶的情況下，感覺很難達成？」

蔣萬安則表示，針對在地里民戶數比例部分已經從40％降至30％，未來也再研議是不是有需要做調整，會來進行通盤檢討，「最主要我們希望讓真正有需求的民眾能能夠入住到社宅，這是非常重要的目的。」蔣萬安說，針對小家庭的入住問題，未來也會進行滾動式檢討，的確中籤率還是太低、戶數釋出太少，這些都會納入考量，並且進行檢討與改進。