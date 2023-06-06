《地獄里長》舉辦媒體特映會，導演瞿友寧率主演主演亮相。（陳俊吉攝）

靈異奇幻愛情喜劇《地獄里長》6日舉行媒體特映會，監製暨導演瞿友寧率主演林哲熹、鄭人碩、嚴正嵐、鄭怡以及林暉閔、邵奕玫出席映後分享。民歌天后鄭怡再度跨足戲劇，飾演嚴正嵐的媽媽，角色貫穿全劇，她與「女兒」嚴正嵐戲外也很有緣份，「在2018年回台灣後認識的第一位年輕歌手與演員，就是嚴正嵐。當時她出唱片，宣傳安排我們兩個世代歌手對話，之後她邀請我去看她的新歌發表，在那一天我認識了瞿導。」

嚴正嵐對「媽媽」也相當有感，「鄭怡姐是非常厲害的美聲歌后，對於戲劇也有著炙熱的心，常常在片場看她燃燒著演員魂，接受瞿導給的各種挑戰，痛並快樂著。」

林暉閔、邵奕玫劇中飾演男女朋友。（陳俊吉攝）

邵奕玫（米米）劇中飾演的檳榔西施，被馬力歐拖到暗巷騷擾，被問戲外有沒有被性騷擾經驗，她仔細一想說「好像有，但有巧妙避開。之前有個收音師要幫我別麥克風，經紀人馬上說不行，後來我現場觀察，發現這位收音師會在其他女演員身上有更多小動作，還會說妳腿很白、腰很細這類女生一聽就不太對的話。」她慶幸和其他年長的美女姊姊們相比，自己可能被當成小妹妹、女兒般，比較不會遇到，「除非有戀童癖」。

鄭人碩、嚴正嵐、林哲熹出席《地獄里長》媒體特映會。（陳俊吉攝）

嚴正嵐說，這位收音師她在其他劇組也有碰過，對方還被「靠北影視」爆料，會摸女生的頭、講灰色地帶的話，「他沒有摸我，是摸別的工作人員，不過幫我換麥頭時，手會不經意碰到我身體，我覺得怪怪的，就請助理一定要跟著我。後來就發現他被靠北影視靠北了！」林暉閔一聽，半開玩笑說：「以後我來幫大家別麥，我主修是錄音！」

鄭怡透露以前歌手時期常遇到電台主持人吃豆腐。（陳俊吉攝）

鄭怡表示，在他們那個年代，多半大家遇到這類事都不講，「我當歌手時，確實有些電台主持人，在圈內非常有名，會吃女生豆腐，勾肩、摸手之類，吃豆腐種類很多，不是嚴重性騷擾，就是習慣性摟一下、摸一下，大家會覺得不舒服卻沒人敢忤逆，只好默默承受。通常唱片宣傳會先保護女歌手，不能讓歌手被摸到，大家遇到都選擇不說，默默讓它過去，但我還是會提醒年輕女宣傳不要靠此人太近，所有女宣傳也都知道，那個年代電台主持人地位很高，宣傳覺得說了，會害得以後沒工作、被封殺，所以選擇隱忍」。

林哲熹說，這話題是這幾天都在熱烈討論，大家要學習尊重與別人的距離，就算是工作也要先告知，之前演出《她和她的她》，發現男性也會被騷擾，雖然女性案例更多，男性有時不確定是否騷擾，但覺得不舒服當下就要反應、就要說出來，對方下次才會更有意識地不要做這件事，「鼓勵大家不舒服就要勇敢講出來！」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。