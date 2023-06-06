桃園市楊梅區上湖五路290巷周邊農路待修繕。（鄭淑方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區大莊路681巷70弄與大莊路交接處，農地修繕後便於車輛和農機具安全通行。（地政局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市農地重劃區共20處，位於新屋、楊梅及觀音等區，民代指出，楊梅多處農水路待修繕，但偏遠路段從提報、會勘至整修需花3年之久，建議加快行政流程。地政局表示，近年提報修繕量體大，若報中央補助需派員複勘並以年度預算執行，每年5至6月才能確定是否納入，待確定後就會盡快發包改善。

市議員鄭淑方表示，楊梅上湖與富岡等地區，許多民眾反映，農水路修繕進度實在太慢，路況相當差，用路人恐有安全疑慮，尤其較偏遠路段，從提報修繕、現地會勘到實際整修，竟要等待3年時間，流程時間過長，盼相關單位重視農水路修繕的輕重緩急，加快行政流程。

鄭淑方提到，早期農地重劃區農水路補助工程費為每公頃25.3萬元，由中央補助85％、地方負擔15％，不過現今受通膨、缺工料等狀況影響，工程費用上漲，光楊梅地區就有許多路段提報修繕，卻遲遲等不到經費，盼市府向中央爭取增加工程補助。

對此，地政局說明，農路維管機關為區公所，桃園現有農地重劃區共20處，包括新屋、楊梅、觀音、大園、大溪與中壢等區，若公所或民眾反映，農地重劃區內的農路有破損不堪使用需修繕情形，除了區公所可自行以開口合約處理外，也可呈報地政局辦理會勘，視情況排入年度預算。

農路修繕年度預算分2項，包括中央農委會補助，地方政府視情形報農委會進行複勘，每年5至6月確定是否納入改善範圍，第2種為市府編列預算，改善較緊急案件。地政局表示，市府除每年編列1500萬元預算改善，也積極爭取中央補助，自2021年起至2023年，楊梅已改善26條最多，新屋改善18條、觀音20條。

地政局指出，會依申請時間與破損程度會勘決定是否納入改善，自去年起共收到57條修繕通報，今年度於總經費4500萬額度內可改善18條，包括新屋9條約1700公尺、觀音3條約800公尺、楊梅4條約1500公尺、中壢1條約130公尺及大溪1條約35公尺，條數多寡不代表施作量體，應依施作長度和範圍而定。

地政局坦言，每年預算有限，近2年提報修繕的量體相當大，超過經費可施作範圍，且中央補助部分為年度改善計畫，需派員複勘後，於每年中才能確定，一但確定後就會盡快發包施作，便於車輛和農機具安全通行。