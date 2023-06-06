世界羽聯BWF超級750系列新加坡羽球公開賽，替補進會內賽的台灣男子選手李佳豪，首輪32強賽以21比18、21比18擊退日本目前第二男單西本拳太，晉級到16強。

首局前半段主要是西本拳太握有領先優勢，中段李佳豪靠著9比1攻勢取得17比13領先，並順利收下首局；第2局雙方同樣各有領先過，後勁十足的李佳豪再一次於該局中後段加速，並在西本拳太連續兩次失誤掉分後，以19比16接近勝利，雖然接著兩分李佳豪回擊過長出界，但還是穩住優勢並獲得賽末點，最後西本拳太回擊掛網，李佳豪收下勝利。

這是李佳豪生涯在BWF世界巡迴賽對西本拳太的第一勝，也結束雙方交手2連敗，在新加坡公開賽下一輪要挑戰印度前球王斯里坎特（Kidambi Srikanth）。

其他目前完賽的台灣好手，混雙楊博軒／胡綾芳18比21、9比21不敵頭號種子、中國大陸組合鄭思維／黃雅瓊，女單許玟琪在決勝局曾握有5分領先，可惜連掉7分讓出優勢，最終21比19、19比21、19比21遭日本大堀彩逆轉勝。