穀保家商「二刀流」林盛恩情定美職紅人隊，6日舉辦簽約記者會，以簽約金120萬元附帶10萬美元獎學金成為隊史第6位台將，他霸氣喊出5年內拚上大聯盟目標，挖掘他的球探Jamey Storvick也認為這是非常有可能的事，還希望他能「雙刀出鞘」，成為每天都能出賽的球員。

就讀高雄忠孝國中時就有147公里的球速，林盛恩來到穀保家商後球速更上層樓。而從國中就一路關注他的球探Jamey在記者會上分享自己與林盛恩初相遇的情況，他透露，當時因為球隊在國際球員簽約金已無額度，因此先到國中去看看，結果看到林盛恩後令他眼睛為之一亮。

Jamey透露，他在嘉義縣第一次看到他，看到他拿鋁棒開轟，還有人跟他說林盛恩球速已經有140公里，在拿出測速槍測完後開玩笑說：「不是140，是147公里，但沒有很快，不要跟別人說。」之後認識了林盛恩的爸媽，更加深他日後要簽下這位球員的決心，「我有1個女兒跟盛恩一樣大，如果我有兒子的話，也希望他跟盛恩一樣。」

聽到林盛恩在記者會上喊出5年內拚上大聯盟的目標，Jamey認為是非常有可能達成的事，他也提到，紅人球團將嘗試讓林盛恩往「二刀流」發展，而首先會讓他多一些打席磨練，預計鎮守二、游或中外野；投手的部分則是會從牛棚出發，「希望是每天都能看到出賽的球員，而不是像王建民那時候，下次是哪天登板這樣。」

林盛恩則表示，球隊有詢問過他想往哪個位置發展，自己明確表達想要守中線，「因為棒球中線球員是比較重要的，自己也希望能夠投、打兩邊兼具。」事實上，還有日職球隊也鎖定林聖恩，但他決定與紅人簽約還有一大原因，「美國球隊的攻擊跟揮棒比較像我的球風，也很感謝日本球隊特地來台灣看我比賽。」

去年林盛恩打U18世界盃幫助台灣奪下亞軍，今年他又入選36人培訓隊，目標擠進正選後要把冠軍留在台灣。這段時間除了備戰國際賽外，林盛恩也要持續增進身體素質，首要課題是要保持身體健康，「我有問潘文輝學長，他說到那邊不用害怕，雖然都是外國人但很好相處，最重要是身體健康，穩定表現就不會差太多了。」