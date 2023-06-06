輝達（NVIDIA）帶動AI熱潮，惟百年歐洲金融巨頭卻以「估值過高」為由減持輝達，資產管理業者提醒投資人，下半年全球經濟仍有變數存在，不可輕忽投資市場可能發生的動盪。

新加坡大華全球保健基金產品經理何彥樟認為，儘管美國政府已通過舉債上限，然經濟預期相對保守的前景下，投資人的防禦型資產部位不可少，相對看好醫療保健產業的前景。

就資金面觀察，醫療產業第一、二季為傳統淡季，適逢資金自避風港撤出，表現落後大盤，惟旺季將於第三季來臨，預期先前表現較差、防禦色彩濃厚的大型製藥、生技與健保公司將迎來反彈。

何彥樟表示，近期全球股市瘋AI題材，推升科技類股評價，統計至5月31日，標普500資訊科技類指數的本益比已超過32.5倍，已較近5年平均的27.2倍高，短線行情恐有過熱疑慮；反觀基本面穩定的醫療保健類股，標普500保健類指數本益比約落在18～19倍，相較於過去5年平均的20倍而言，仍不算貴，未來成長空間可期。

就藥廠狀況來看，何彥樟指出，國際大藥廠仍存在利多，如禮來（Eli Lilly）與諾和諾德（Novo Nordisk）原本用來治療糖尿病的藥物，被發現亦可作為新型減重藥物，連帶可將減肥商機納入營收版圖。

再者，美國食品藥物管理局（FDA）本月將討論是否給予百健（Biogen）治療阿茲海默症的正式用藥許可，若通過後，將有助企業營收進一步成長。

他也指出，醫療保健基金布局於醫藥、醫療服務、醫材等類股，在剛性需求支撐下，營收來源穩定，無論景氣落點，醫療服務與生技製藥類終究被龐大的市場需求追逐。

全球保健基金除受惠重量級生物藥、癌症等新藥題材外，醫療保險類股、醫療器材及醫院相關個股，也因醫療人力與服務的量能回升，有望帶動醫療器材等相關類股重返成長軌道，值得長線布局。