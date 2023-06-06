新北市議會今舉行三讀議案第一讀會，民進黨團今提出兩動議，一是要求衛生局、教育局針對「幼兒園餵藥案」上台報告，二是要求將今日審議的「新北市氣候變遷因應行動自治條例」、「新北市房屋稅徵收自治條例」等4項條例逕付二讀，藍綠為此吵翻天，議長蔣根煌甚至兩度敲槌休息，雙方最終決議，6月13日大會議程變更，加開1小時，請市府專案報告。

新北市議會民進黨團總召鄭宇恩今提臨動，她表示，新北幼兒園餵藥案受全國矚目，學童體內驗出處方藥，為何教師可以拿到處方藥，教育局和衛生局應該要來議會專案報告，另外，她也提案，讓今日審議的自治條例逕付二讀。

不過，蔣根煌質疑，幼兒園餵藥案應該利用業務質詢詢問，更氣憤要鄭「不要作秀，表決啊」，鄭回應，她絕對不是作秀，愛作秀她就不會在這邊，並稱表決是要綠營認輸，但她接受表決。

綠營議員李宇翔甚至提出，要求新北市長侯友宜和相關局處報告，雖然綠營議員紛紛覆議，但藍營議員卻不贊同，藍營市議員林國春稱，該案家屬上周就找過他，社會局、教育局、新北市副市長朱惕之都有到場討論，當下希望全面檢驗，但有些家長不願意，因此他質疑有政治操弄，希望按照大會程序，不要因該議題失焦，回歸正常程序。

藍營市議員劉美芳說，她4月多就接獲陳情，該案複雜度高，許多家長都在群組稱，他們的孩子沒驗出毒物，期間有好幾組家長不斷跟藍綠議員陳情，因此她也質疑有政治因素參雜其中，就算在大會討論也不會有結論，希望該案回歸到法律層面。

由於藍綠為此吵翻，蔣根煌雖有提議，讓綠營議員在明日的第五、六審查會時提案討論，但綠營不接受，蔣無奈僅能敲槌休息，讓雙方協商，最終決議變更6月13日大會議程，加開1小時，讓教育局、衛生局專案報告。