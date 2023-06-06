英國一名醫生被控性侵犯一名女性，連續一年來在女子的咖啡裡加料，女子描述咖啡喝起來「鹹鹹的」，喝到杯底還有「黏糊糊」的物質，送驗後才發現是醫生的精液。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國55歲醫生查普曼（Nicholas John Chapman）被控試圖在對方未同意的情況下，讓一名16歲以上女性進行和性有關的活動。

GP, Dr Nicholas John Chapman, 55, has gone on trial accused of two counts of attempting to cause a woman, aged 16 or over, to engage in sexual activity by depositing his own semen into multiple cups of coffee. https://t.co/aP2KpdIJln — James 🇬🇧🇭🇰 (@James_Thorburn) June 6, 2023

受害女子的委任律師波斯納（Richard Posner）表示，女子是在2020年底發現醫生為她泡的咖啡喝起來很怪，她淺嚐一口後就吐掉了，因為咖啡「鹹鹹的」，女子把剩餘咖啡倒掉，發現杯底一坨厚厚、「黏糊糊」的物質也跟著流入水槽。

女子當時不以為意，只告訴友人咖啡喝起來很妙，但此後就不再喝醫生泡的咖啡，每次都把咖啡倒掉，就這樣持續一年，杯底發現黏稠物質的情形發生了6至7次，女子從沒想過裡頭的「加料」是精液。

直到2021年9月，女子發現醫生有奇怪的取樣瓶，因此起了疑心，隔周醫生為她泡咖啡後，她又在醫生口袋發現疑似取樣瓶的物品，當天女子就蒐集咖啡樣本，將剩餘咖啡倒掉時，杯底同樣殘留黏糊糊的痕跡，女子也將黏稠物質拍照存證。

她後續將樣本及照片送交警方，化驗後證實咖啡裡有查普曼的精液。

查普曼隨後被捕，他接受偵訊時相當震驚，極力否認將精液放入咖啡裡，他後續辯稱，自青少年時期以來，每次排便都會一併排出精液，因此一些「殘留物質」可能不慎留在手上了。

他也坦承有在廁所「自己來」、「可能沒有洗手」，但絕對沒有試圖透過提告女子滿足性慾望。

查普曼的委任律師康瓦爾（Virginia Cornwall）稱，查普曼並不對提告女子感性趣，從來沒有過不正當行為，也不只為她一人泡咖啡，稱咖啡中驗出精液，只是醫生大號後的「副產品」。

受害女子則主張查普曼在咖啡裡加精液，波斯納表示，在咖啡裡加精液，查普曼透過讓女子喝掉精液，讓對方進行某種形式的性活動。

全案仍在進行訴訟。

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