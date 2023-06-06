6日釋出的新戰略方案，是鎖定先進半導體的研發與製造工作，對經濟安全以及生成式AI等高端技術事關重大。為日本晶片業者訂定出銷售目標，有助於鞏固日本自身的半導體供應穩定度。2020年，日本晶片銷售只有約5兆日圓。

日本政府最新出爐的這份長達274頁的晶片新戰略報告，並沒有仔細說明在未來幾年的資金規劃，不過卻有列出給台積電幾10億美元的設廠獎勵金，以及要金援有日本國家隊色彩的Rapidus半導體製造商。

日本政府已承諾為Rapidus提供3300億日圓的財務協助，並為台積電在日本南部熊本的新晶圓廠，給予高達4760億日圓金錢支持。同時，日本政府還給鎧俠公司位於日本中部三重縣的廠房，大概929億日圓補貼。

根據這份修訂後的戰略方針，日本政府預計光是台積電以及鎧俠，就能為日本經濟成長貢獻4.2兆日圓，創造約46.3萬個就業機會，以及7,600億日圓的稅收。

為了重振晶片產業雄風，日相岸田文雄在5月於東京會見全球半導體各大公司代表。這些負責人也表示，將按照獎勵方案以及需求考慮會在日本有更多的投資。