張嘉玲、江永昌辦復興國小周邊人行道會勘。（張嘉玲提供）

新北市中和區復興國小牆外周邊人行道已逾30年歷史，路面高低差破損嚴重，加上花台損壞、路樹竄根，對學童與用路人恐有通行安全疑慮。新北市議員張嘉玲、立法委員江永昌今（6）日邀集新北市教育局、交通局、養工處等單位到場會勘，盼能在颱風季來臨前，協助校方爭取經費進行人行道整體改善，維護學童行走安全。

張嘉玲表示，復興國小附近居民及家長多次向她反映，學校周邊人行道損壞嚴重，不斷修修補補，已造成行走上安全疑慮，故特別召集相關各局處到現場會勘，彙整相關資料，將復興國小人行道整修案提到中央，內政部有「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」50億元經費可供申請，隨到隨審，希望透過這樣的方式，中央與地方結合，一起努力協助改善復興國小周邊人行道，提供給用路人行的安全。

江永昌表示，他已向內政部營建署確認復興國小周邊道路符合申請要件，中央可藉由「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」挹注經費一次改善到位，建議市府可積極釐清各局處的維管責任並撰寫相應計畫提出申請。他也提醒，該經費是以隨審的方式進行，如欲辦理應從速進行。

交通局表示，已針對校園周邊通行檢討，未來復興路上的號誌將調整為行人優先的時相，並加強標誌。養工處表示，學校已有提供檢核表，中央也有審核機制，關於樹木竄根問題，現在有導根板技術可以克服，周邊人行道破損不平及樹木花台問題會記錄下來盡快與各單位彙整後提報到中央。