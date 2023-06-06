高雄中正預校遭爆學生疑似類流感群聚，自5月11日迄今已有高二15班65名學生染病，同學染疾同學後返家休養，並改採線上教學方式授課，校方表示，由於新的承辦人員未弄清楚防疫規定，造成校方延遲通報疏失，絕無隱匿病情，會加強人員教育訓練，同時將檢討改進。

中正預校表示，學校自5月中旬起，陸續有部分學生發生上呼吸道不適現象，立即將不適人員轉診及快篩檢查，確診為A型流感及類流感人員，患者均屬輕症，經藥物治療後逐步緩解，恢復良好。

中正預校指出，目前染疾同學均返家休養，並改採線上教學方式授課，密接人員在校實施區隔、體溫監控、落實戴口罩及勤洗手等積極防治作為。

國防部軍醫局、陸軍司令部軍醫處及八軍團四支部軍醫科，今會同衛福部疾管署與高雄市衛生局，至學校訪查疫情，協助管控作為。

中正預校表示，為防範季節性流感傳播，學校除加強防治工作，落實發病個案之管理、通報及相關感染管制措施外；並持續針對全體學生加強人員體溫量測，要求戴口罩、落實勤洗手等衛教觀念，以有效防杜群聚感染情事肇生。