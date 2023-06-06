桃園人口增升，升格後有許多區域重新整合場館，規畫新行政園區。八德區公所因館舍老舊、辦公空間擁擠，加上位處馬路轉角處，交通上相當危險，另還有圖書館遷併、活動中心不足等問題。市議員紛紛盼能在北青活動中心的空地規畫新行政園區，一次通盤解決所有館舍問題。

桃園市升格前八德區原本有規畫新行政園區，不過升格後該地點改作為北區青少年活動中心，新行政園區規畫便無下文。不過八德區公所建物老舊，人口不斷增加，業務量變大，辦公廳舍也愈來愈擁擠，加上公所位置處於路口轉角，洽公民眾進出入易發生交通危害，周邊又有活動中心不足的問題，在地民眾、民代盼能建置新行政園區，替公所建新大樓，舊址則可翻新後改為活動中心。

市議員朱珍瑤表示，桃園是直轄市，各區建置新行政園區勢在必行，原預計在桃園、八德及中壢區的交界，現在的北青活動中心設置新行政園區，後改作為桃寶館、桃漾館及展演中心預定地，目前會朝向推動民眾連署，若有一定比例的民眾支持，會盡力替鄉親爭取。

許家睿指出，北青活動中心有約2021坪的空地，原打算建置展演中心，不過因未爭取到中央補助，目前為閒置空地由公所暫作公園綠地維護，盼能將這塊閒置空地規畫成多功能的行政園區，才能有利於八擴地區的發展。而八德3號社宅內有400多坪的新圖書館將啟用，公所旁的圖書館八德分館則建議改為公所或活動中心使用。

民政局表示，龍潭、楊梅新行政園區已完工，蘆竹的部分正規畫設計中，如其他公所也有需求，可提計畫書至市府審核。