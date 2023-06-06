出門記得帶把傘！氣象局今（6）日下午針對全台16縣市發布大雨特報，北北桃全入列，提醒民眾可能有短延時強降雨，各地山區、南投、雲林至台南都要提防局部大雨；此外氣象局也針對宜蘭縣、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至今日18時許。

氣象局6日下午發布16縣市大雨特報，北北桃地區全入列。（圖／氣象局）

氣象局指出，由於對流雲系發展旺盛，各地午後容易出現突如其來的強降雨，預估持續時間從今日下午到晚上，各地山區及南投、雲林至台南地區要提防大雨，可能還會伴隨著雷擊、強陣風。

大雨範圍：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

溫度方面，氣象局表示，今日各地高溫約30到34度，南部地區及花蓮縱谷甚至可達36度，提醒民眾多補充水分以防中暑。

除此之外，氣象局也針對宜蘭縣、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至今日18時15分，提醒慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區注意淹水的可能。