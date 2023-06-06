立法院會上個月三讀通過「交通部組織法修正案」，觀光局將升格為觀光署。交通部長王國材今（6）日出席「2023觀光業界座談會」北部場時宣布，觀光署預定9月15日掛牌，屆時編制人數將增加100人，能更有效率，也更有能力為大家服務。他也表示截至昨天為止已有國際觀光客225萬人次來台，離年底600萬人次目標更進一步。

王國材表示，觀光署編制人數將增加100人，辦公場所正在整理，預定9月15日掛牌。因為人力增加，功能也增加，現在在拚國際觀光，是很好的起點；至於觀光署長人選現在還在討論，有內升，外面也有不錯人選，還沒確定。

王國材表示，到昨天為止今年國際觀光客來台已達225萬人次，離年底600萬人次目標又近一大步。過去觀光局位階不夠，今年5月16日立院三讀通過觀光局升格觀光署，預計9月15日掛牌，屆時觀光署編制人數增加，能更有效率為大家服務，過去期待終於成真。

王國材表示，觀光產業今年談的2大課題包括缺工及兩岸觀光開放課。蔡英文總統2周前要求交通部、勞動部及教育部共同協助，交通部既有協助經營者的補貼方案，勞動部提出方案是6月15日起協助受雇者，教育部則是提出大專學子可在旅宿業暑期工讀。

至於兩岸觀光開放，王國材說，這不是政治問題而是對等問題。大陸先前宣布歡迎我國觀光客赴大陸，但2019年又禁止陸客來台自由行、2020年禁大陸團客來台，現在若我國觀光消費都到大陸，陸客卻沒有過來，這樣就不平等，不對等，希望透過觀光局、小兩會積極向對方清楚表明。

觀光局局長張錫聰表示，未來觀光署員額將從現行182人變成282人，預算部份因為民國113年預算已經送交通部，是以目前觀光局規模，未來預算若調整是由行政院處理。