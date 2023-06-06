法新社報導，官員表示，這架賽斯納（Cessna）Citation輕型飛機昨天下午墜毀於華府西南方約275公里處的維吉尼亞州山區地帶，機上4人全數罹難。

這架輕型飛機墜毀前不久，北美航太防衛司令部（NORAD）派出F-16戰機去攔截這架華府上空「無應答」的賽斯納560 Citation V飛機。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，其中一架F-16的飛行員當時看見這架輕型飛機的駕駛在駕駛艙內倒下，意味著機艙內失壓導致人員失去意識。

另一名消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），在小飛機駕駛和機上乘客沒有對航空交通管制甚至另一架民航機試圖聯繫做出回應的可能原因中，調查人員最關注的是缺氧問題。

航空專家指出，缺氧是高空飛行的隱憂，可能會由噴氣式飛機的加壓機艙失壓引起。這架失事小飛機當時以距離地面10363公尺高度從田納西州東部朝紐約州長島（Long Island）飛行，在這樣的高度下一旦失壓，駕駛只有30至60秒的時間戴上氧氣面罩，否則可能失去意識。

美國聯邦航空總署（FAA）和國家運輸安全委員會（NTSB）表示，他們都在調查這起事故。

維吉尼亞州警方表示，這架賽斯納飛機墜毀大約4個小時後，先遣急救員徒步抵達斯坦頓鎮（Staunton）附近的失事地點。

美國聯邦航空總署指出，這架小飛機從田納西州伊麗莎白頓市（Elizabethton）起飛，原定飛往紐約州長島麥克阿瑟機場（Long Island MacArthur Airport）。

世界航班追蹤網站FlightAware表示，這架輕型飛機在看似抵紐約州地區後，做出180度大迴轉，回頭往南飛過華盛頓上空或附近並進入維吉尼亞州。

美國當局雖然並未正式證實機上人員身分，不過據信為機上乘客親屬的留言，替罹難者身分提供了一些蛛絲馬跡。

公開紀錄顯示這架飛機登記在佛羅里達州「墨爾本安可汽車」（Encore Motors of Melbourne） 名下，墨爾本安可汽車老闆朗培爾（John Rumpel）告訴華郵，機上有他的女兒、孫女和保母。

朗培爾的妻子芭芭拉（Barbara）昨天晚間在社群媒體臉書（Facebook）個人頁面回覆致哀訊息時寫道：「我失去了家人，我的女兒和孫女。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1120606