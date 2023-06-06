女星小S出道多年，以幽默風趣的主持風格，吸引不少粉絲觀看，表現亮眼，她除了專心發展事業外，平時也用心經營社群，屢屢在其上曬出與家人的生活大小事。誰料，今(6日)稍早，她在臉書上發文，曝光自己在餐廳內「把酒杯捏碎」的故事，並附上傷勢照，讓粉絲震驚。

小S近日在臉書上發文，曬出自己在街頭閒逛的照片，只見畫面中的她身穿休閒服飾，腳上踩著一雙運動鞋，看似相當悠閒的在享受逛街的過程，不過，當她被鏡頭捕捉的同時，正好是雙眼半張不開的模樣，看似有些崩壞。因此，她今日再度於臉書上發文，寫下：「好啦，放一張像樣的啦！」並曬出美照。

然而，在她的貼文中，也一併透露自己在法國餐廳內發生的糗事，表示自己不慎「把酒杯捏碎」。並指出廚師事後幫忙貼上OK蹦，且送上一個「杯中花」的暖舉，而文末也不改幽默風格，寫下：「不知道有沒有算錢進去」等開玩笑的字句。此外在該則貼文中，小S也放上了「傷勢照」，露出包上OK蹦的手指，看似傷口並不嚴重，讓粉絲放下心中的大石。

貼文PO出後，不少粉絲紛紛獻上祝福，希望小S手指能「早日康復」，並逗趣寫下︰「神力女超人」、「力氣真大，所以說不可以惹小S姐」、「受了多大的委屈。」不過也有部分網友歪樓，紛紛欣賞起小S的纖細的手指，留言寫下：「手指太嫩」、「小S的手真美。」

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