現代社會直播產業興盛，讓不少素人搶當網紅，但多半要有個人特色的才會吸粉，有的網紅就會以誇張手法博眼球；不久前一名以PK喝酒著名的網紅三千哥，才因飲酒過量逝世，最近傳出他的網紅好友中原黃哥也在2日凌晨猝逝，得年27歲，死因被爆出與三千哥一樣，獨留妻子和年幼的小孩，再掀熱議。

大陸27歲抖音網紅中原黃哥經常在直播喝酒，邊喝酒邊與網友互動，超有親和力又直率性格，讓他擁有幾十萬粉絲支持；但日前有網友在他的妻子中原黃嫂的社交平台發現，中原黃哥為了生活才當網紅，「老公我知道你只是想退網了，以後咱們好好過日子，因為你弄直播快十年了」。

中原黃哥猝逝消息曝光後，不少網友發現他的抖音帳號遭官方封禁。（圖／摘自中原黃哥抖音）

但有粉絲發現中原黃哥從1日晚間直播後，就好幾天沒直播，與他平時直播頻率不太像，昨（5日）他的趙姓好友證實，中原黃哥1日直播喝酒後，因飲酒過量在2日凌晨猝逝；中原黃哥死訊曝光後，網友都相當震驚，因為他不久前才參加三千哥葬禮，對方因飲酒過量致死，他也說自己會少喝點，沒想到離開得那麼突然。

中原黃嫂今（6日）突然曬出中原黃哥和小孩的合照，心痛地說，「老公你知道嗎？從你走後，兒子一直吵鬧著找爸爸，老公你知道我和兒子多想你嗎？」表示自己的心都在淌血，從字裡行間都能感受到她的喪夫之痛；中原黃嫂受訪時坦言心情很差，不想被打擾，但面對網路上批評中原黃哥為了錢不要命，她相當憤怒，解釋「老公直播時沒割過粉絲韭菜，沒賣過一樣產品，他人很善良」。

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