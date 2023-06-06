鬼崇街友身邊一堆公仔 警直覺：夾娃娃店偷來的！

中正二警方上月底巡邏時，在廈門街附近發現52歲劉姓街友在路邊徘徊，上前查看發現他帶著一堆公仔、喇叭音響，還有許多鋁箔包飲料，直覺是從附近夾娃娃店偷來的，劉面對盤問一度辯稱是撿到的，但警方後來調閱附近店家監視器，發現全都是他剛行竊得手的贓物，將他扭送警局。

中正二廈門所警員王宏偉、簡瑋德上月底巡邏時，獲報在廈門街有可疑男子徘徊，前往現場後發現52歲劉姓街友，劉看到警察，表示自己無家可歸，現在在找地方睡覺。

警方此時發現劉的身邊，有一堆公仔、喇叭音響和飲料，都是夾娃娃店常見的物品，直覺認為劉剛在附近偷完東西，對此劉一度辯稱是撿到的，但警方立刻調閱監視器，發現他剛從旁邊的1家娃娃機店走出，聯絡場主後，果然發現劉行竊的證據。

警方還查出，劉男偷東西前，還刻意變裝，下手時也頻頻注意監視器，企圖誤導店家和警方是2人犯案，警方統計劉共行竊價值1600元的公仔、飲料，訊後依竊盜罪將他送辦。