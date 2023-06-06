台南市112學年度公幼招生缺額高達1465個，連帶導致教保人員也出現超額問題。市議員陳怡珍6日質詢指出，以往民眾認為讀公幼比較便宜，師資又有保障，但在計算寒暑假之後，如今讀公幼反而最貴，建議應該強化公幼的競爭力。市府教育局回應說，公幼競爭優勢的確減弱，未來會持續擬定策略，協助均等照顧幼兒。

陳怡珍表示，今年台南市公幼招生缺額高達1465個，光是她的選區內，就有2所缺額將近60名的園所，各停聘2名代理教師；全市今年共停聘30多名代理教師，超額教保人員也有16園合計17人。

教育局長鄭新輝指出，受到少子化的影響，幼兒人數逐年降低，過去政府為了減輕公幼負擔，推出準公共化政策，台南市第一年只有61園加入，直到去年已有177園加入，共可收托2萬多人。

鄭新輝表示，在月費方面，目前公幼收取1000元，準公共幼兒園則收取3000元，部分甚至還會打折，導致公幼競爭優勢減弱，教育局雖然提出行銷公幼的策略，但是從結果來看並不如預期。

教育局還說，關於公幼缺額導致教保員超額的問題，係因受到少子化的影響，112學年度有37所公幼招生數不足，造成教師員額減少49人，因此不再有代理人員的需求。

不過，教育局也強調，教師是一個蘿蔔一個坑，如果該園沒有缺額，自然就沒有代理老師的問題，但仍會在其他招生較佳或有教師退休的園所出缺時，自辦代理教師甄選，歡迎具有資格的代理教師報考。另外，台南市的公幼在112學年度也調降師生比，配置1比12的師資，希望確保維持優良的教育品質，歡迎家長選擇就讀。