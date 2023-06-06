政府托育政策廣設公立及非營利幼兒園，桃園市教育局今年招收8000名幼兒，缺額621人，有幼教老師質疑，全市新生兒人數急降，市府仍預計在113至114學年度新設18園共93班，恐讓缺額狀況雪上加霜。教育局說，缺額多年來皆集中在偏鄉地區，而新設園集中在八德、青埔等有需求之處，以較搶手的2歲專班居多。

教育局表示，112學年度公立及非營利幼兒園招生目前尚有缺額621名，集中在觀音、新屋、大園、楊梅、龍潭、復興等偏遠地區，但這些地區仍需挹注教育資源提供幼兒就近入學機會以彌平城鄉差距，現招生未額滿的幼兒園仍持續自行招生，並將簡章統一公告於桃園市公立及非營利幼兒園招生網。

桃園市教育產業工會理事長熊書顯說，教育局今年核定221所公立幼兒園、46所非營利幼兒園招收8000名幼兒，第二階段招生後仍有近2成的3至5歲幼兒班有缺額，另外，從桃園市的新生兒人數來看，2019年有2萬2493人，2022年急降至1萬8205人，在台灣少子化日益嚴重及準公共化幼兒園增設的衝擊下，教育局仍預計再新增18園93班非營利幼兒園，這樣的規畫勢必會讓3至5歲招生未滿狀況更嚴重，顯見教育局在全市幼兒園數量的控管已出現問題。

熊書顯也說，教育局雖有逐年降低師生比規畫，公幼預計今年實施1比14逐年降到114學年的1比12，非營利幼兒園則由明年的1比14逐年降到115學年的1比12，雖然可以稍微減緩3至5歲招生未滿問題，但仍無法化解少子化對學生減少的影響。他也說，現況下2歲專班家長擠破頭，不應為了解決這問題而浮濫增設新園，而是要依照不同地區的需求重新調整數量。

教育局回應，將全面盤整幼兒園數量，並持續配合教育部逐年降低師生比政策，另也將現有缺額較多的3至5歲班級轉型為較熱門的2歲專班，期盼滿足家長托育需求並減輕教保服務人員工作負擔。