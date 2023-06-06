韓國犯罪心理學家金泰京以《你真的可以選擇不原諒》修復受害者與社會關係。（遠流出版提供）

從政治人物、社運人士到RISU社團，性騷擾犯罪讓台灣社會意識到有許多曾經受到創傷，至今仍憤怒、恐懼甚至覺得人生被毀的受害者在社會各角落。韓國犯罪心理學家、西原大學諮商心理學教授金泰京的《你真的可以選擇不原諒》近日在台出版，流遠出版社總監陳希林表示：「看到這本書，正因為台灣近10年，並沒有系統的、從科學角度來討論這個話題的著作。」

不論韓國或台灣，對於身邊的受害者，不論大至刑事犯罪，小至個人財務、情感傷害，往往以傳統的觀點要受害者「放下！看開點」，但金泰京以20多年的實務經歷以及多項研究調查報告，用受害者與家屬的角度，鼓勵受害者「可以選擇不原諒」，並讓社會與陪伴者正確理解如何用正確的視角和態度與受害者相處，陪伴他們與創傷記憶共存而重回寧靜的生活。

陳希林指出，金泰京剖析「其實受害者有一個非常強大的武器，就是可以選擇不原諒」，當受害者不斷掙扎於「當下為何不反應？」、「為什麼瞬間腦袋空白？」金泰京指出這些看似不符合傳統「受害者形象」的認知，正是「無知的加害者」將對受害者造成二次傷害的主因；另一方面，許多人面對犯罪受害者，不知道是不是還能談笑？會不會對受害者不夠尊重？金泰京也試圖將社會大眾理解如何對受害者正確地關懷與互動。

「作者指出，這種創傷是不可能遺忘的，因為這是生物的本能，就像在叢林裡被老虎咬了，我們的創傷是與生存相關的所以不可能遺忘，但我們能試著讓創傷與生活共存而不受影響」陳希林指出，當受害者內在的自責與憤怒能夠轉化為「不原諒」，便為自己找回了控制感，爭取自己能夠從傷害中恢復的時間，「哪怕加害者道歉了，簽了和解書了，心裡上若過不去，就不必原諒」陳希林解讀。

陳希林分析，在台灣這一類題材在書市十分罕見，一大原因在於從我們的社會結構中，這類話題並不容易談，「過去總是不好意思說我不原諒，傳統總要我們理性、寬容」然而不諱言此書對社會事件可作為有力的回應，學習從受害者的角度同理，陪伴受害者面對不公與憤怒，不讓這些創傷成為社會的未爆彈，才能更好地修復社會品質。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。