由於積水導致布面下沉，已嚴重影響一般行人通行。（張秉鈞辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

步道整排遮陽布均有類似的積水下沉情形。（張秉鈞辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基市府觀銷處接獲通知後，已派廠商就布面角度進行調整，避免遮陽布再有積水問題。（張秉鈞辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

外木山是基隆是知名景點，擁有美麗海岸線的自行車步道，也吸引相當多單車騎士馳騁。但近日傳出在公廁附近的單車步道，其遮陽布因為雨水累積過多竟成為野外求生的「集水布」，嚴重影響通行。對此代表民進黨參選基隆立委的市議員張秉鈞接獲陳情後，立即聯繫市府觀銷處要求改善，目前廠商已調整角度，使雨水不再累積，避免再度影響通行。

張秉鈞表示，市府將外木山單車步道原有的黑網廊道，替換成全新遮陽布，原意是希望讓民眾可以遮陽避雨，且兼具美觀質感，本來是美事一樁，但卻沒有考慮到帆布積水恐將影響行人通行，甚至海風較大是否容易被吹飛等相關問題。

張秉鈞說明，近日其接獲民眾陳情，至現場會勘發現單車步道遮陽布因積水而「下陷」，導致明顯影響通行。當下便立即通報市府觀銷處改善，後經廠商初步調整角度後，目前較不影響行人通行，他也會持續追蹤後續情形。

張並提醒市府，在做任何決策時均須通盤考慮，才不會讓民眾質疑市府的做法不夠周全。

張並強調，未來若能成為基隆市立法委員，將爭取中央預算，為外木山風景區進行整體規劃，成為北部最美麗的海岸線。