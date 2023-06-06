周興哲（左）好手藝讓章廣辰印象深刻。（TVBS提供）

林心如製作的TVBS《光開門就很忙了》今（6日）正式宣佈6月25日強勢開播，總製作人林心如擔任店長、美學總監楊謹華、活動部長陳意涵、點心擔當郭雪芙、餐飲總監周興哲、首席大廚章廣辰及房務總管陳昊森，還有兩隻萌寵短短與Nini展開歡樂的民宿生活，讓人十分好奇這個寵物友善的民宿會帶來怎樣的驚喜。

總製作人林心如談及最初聽到《光開門就很忙了》是在台東經營寵物友善民宿的節目時，第一反應是擔心台東的交通狀況，怕自己人生地不熟會搞不清楚如何抵達，但只要想到在台東海景第一排的度假心情，就把擔憂都拋之腦後了。

另一件擔心的是錄製節目時，成員們必須全程都住進宿舍，展開半個月以上的同居生活，林心如透露這是近幾年跟同事相處最久的一次，24小時「黏迢迢」過團體生活，她說：「這是出發前最憂心的事，一開始比較不自在，後來就越來越習慣了。

周興哲在《光開門》擔任餐飲總監，富有廚藝天分的他，平時非常喜歡下廚，對他來說做菜並非難事，但首席大廚章廣辰則透露自己對做菜完全沒概念，只會煮水或泡麵，因此這次要當周興哲的小助手讓他相當緊張，很怕當不成料理「鼠王」，變成料理「死亡」。

出發前章廣辰與周興哲一起去拜訪料理女王陸巧因學做菜，章廣辰分享自己努力熟悉備料過程、擺盤，也在過程中與總監周興哲培養默契，但他透露實際到民宿後嚇歪，真實進廚房情況像戰場，不像學習時可以很從容。

章廣辰透露在《光開門》第一次吃到周興哲的料理，大讚「根本是可以營業的水準。」至於他自己在經過學習後，最擅長的料理是煎牛排與鮭魚。TVBS《光開門就很忙了》每周日晚間8點在TVBS歡樂台42頻道及TVBS精采台播出，晚間10點在台視接力播出。