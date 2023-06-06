台北市前市長柯文哲於任內舉辦2022年台北上海雙城論壇，因為違反台北市議會所下之但書，因此107萬的花費預算至今未能核銷。台北市議員侯漢廷今表示他願意付100萬，建議市府研議如何核銷。蔣萬安表示，市府一定尊重議會，會按照規定舉辦雙城論壇、編列預算，也按照議會決議辦理。

侯漢廷表示，不少議員認為上屆雙城論壇費用應向柯文哲追討，若不追討，就是不敢得罪柯文哲，然同樣違反議會決議辦理核四公投的前台北市長陳水扁積欠費用，去年卻在議員同意下被核銷掉。

他強調，看待同件事情應持同一標準，如決定向柯文哲追討雙城論壇費用，是否也要向陳水扁追討辦理核四公投花費的1000多萬？蔣萬安表示，如果要向柯文哲追討，的確要用同一標準看待陳水扁的事。

侯漢廷說，由支持兩岸交流、舉辦雙城論壇的人出錢，不只合情合理，也能為上屆雙城論壇費用解套，「這100萬我可以來出」，至於要如何核銷，市府應該研議。

台北市長蔣萬安今到台北市議會總質詢。（鄭任南攝）

蔣萬安回應，市府一定尊重議會，會按照規定舉辦雙城論壇、編列預算，也按照議會決議辦理。