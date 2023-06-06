智伸科指出，主要客戶包括BorgWarner於墨西哥建立新能源車專業人才基地、ZF致力於與大陸電動車新創企業合作，增加電子動力轉向(EPS)系統在大陸產能、及Bosch設立大陸蘇州新能源汽車核心部件與自動駕駛研發製造基地等，持續加大布局於新能源車；此外，由於「五一」期間地方車展密集，廠商提高優惠力度加上地方促銷費政策，帶動5月初車市展現良好的開局，市場人氣和銷售量明顯優於往年同期，都有助智伸科在電動車新專案包括懸吊系統、安全系統等相關關鍵零部件下半年的出貨動能。