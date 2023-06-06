立凱-KY提到，公司快速授權技轉，看好今年可望完成3家授權客戶簽約，隨著客戶2024年開始量產、2025年擴大產出，對公司權利金收入帶來顯著助力。
按立凱計畫來看，授權客戶去年首家簽約、今年初第二家，下半年預計再增加一家，今年可望完成第三家授權客戶簽約，法人預估，今年營收雖陸續收到授權訂金收入，但尚待客戶建廠時程所帶動，預估明後年可望擴大營運表現，而今年營運雖然虧損收斂，不過今年度仍恐難逃虧損赤字局面。
磷酸系鋰電材料與鋰智財供應商立凱-KY(5227)公告2023年5月合併營收為0.83億元，年增137.52%、月減10.60%。2023年截至5月累積合併營收為4.47億元，由於反應材料成本調漲售價，與公司轉型為鋰智財授權公司認列授權收入，年增加140.37%。
立凱-KY提到，公司快速授權技轉，看好今年可望完成3家授權客戶簽約，隨著客戶2024年開始量產、2025年擴大產出，對公司權利金收入帶來顯著助力。
按立凱計畫來看，授權客戶去年首家簽約、今年初第二家，下半年預計再增加一家，今年可望完成第三家授權客戶簽約，法人預估，今年營收雖陸續收到授權訂金收入，但尚待客戶建廠時程所帶動，預估明後年可望擴大營運表現，而今年營運雖然虧損收斂，不過今年度仍恐難逃虧損赤字局面。
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