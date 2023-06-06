近期因美國將14款化療藥列為缺藥品項，引發國內藥界憂心，恐遭缺藥潮波及。食藥署今表示，目前國內相關藥品供應皆正常，確認供應商都有至少6個月以上的庫存，估計到明年都供應無虞，國人不用太過擔心。

針對美國此波化療藥缺藥潮，以用於頭頸癌、卵巢癌、食道癌、肺癌的Cisplatin及Carboplatin最受矚目，食藥署副署長陳惠芳表示，Cisplatin國內年用量為29萬支，Carboplatin則是9萬5千支，由於兩款藥屬於姊妹藥可互相替代，因此只要有一款產能受影響，都會連帶影響供需。

陳惠芳說，經了解美國發出缺藥警訊係因Cisplatin、Carboplatin兩款藥在位於印度的原料藥廠無法通過美國Pics／GMP認證，因此遭下令停產，由於國內6張相關藥證皆無來自印度廠的原料，影響層面並不大。

陳惠芳指出，美方針對本次缺藥已緊急向中國大陸採購替代藥品，估計危機會在6月中旬解除，台灣方面雖然原料藥同樣來自大陸，但由於庫存量都還有6個月以上，且輸入藥品都有持續輸入的記錄，用到今年底應該不成問題。

食藥署表示，針對這14款化療藥除已向藥證持有廠商進行詢問供應情形，目前也已要求廠商繳交未來半年的生產與輸入規劃，將持續追蹤藥品供應情形確保國人用藥無虞。