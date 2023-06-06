KPMG畢馬威香港區合夥人楊澤志指出，按照公司法規定，香港公司董事本來就有責任每年準備財報，並委任具當地執業資格的會計師就財報進行審計，在進行年度利得稅申報時，亦應一併提交相關佐證文件，包括經審計的財務報表、應課稅利潤計算表及稅務申報表中的相關附表，然而如營收不超過港幣200萬元及符合特定要求，以往可獲豁免提交審計財報。

楊澤志解釋，自本年度起，這些公司亦要在稅務申報時提交審計財報，建議企業加緊準備結帳並與會計師積極配合審計流程的相關工作，尤其如此前的財政年度都沒有進行過財務審計，則本年度所需的作業時間可能更多。

KPMG安侯建業稅務投資部China Practice協理任之恒觀察，香港緊貼國際步伐，繼頒布被動收入之經濟實質要求（FSIE）及宣告於2025年落實全球最低稅負制度外，此次又再加強當地企業的財稅申報要求，提升相關資訊透明度，台商宜重新檢視兩岸三地投資布局，充分考慮及評估在現今的新趨勢下，其投資及業務架構的稅務及遵循成本。