總統府資政顏志發之前被「小英之友會」前員工指控性騷擾，原本要提告捍衛清白，但今再度發聲明表示，即日起先行撤回對不實言論提出誹謗之告訴。另為免有心者遂為政治操作，混誤真相焦點，已向總統請辭資政一職。

「小英之友會」前員工指控性騷擾，顏志發5日表示已提起刑事訴訟，盼釐清真相。顏志發今再發四點聲明。

一、本於尊重並支持性平調查的專業與權威，本人即日起先行撤回對不實言論提出誹謗之告訴。

二、為釐清真相、捍衛本人與社團名譽，本人將全力配合性平調查，求事實曲直終得公斷；另為免有心者遂為政治操作，混誤真相焦點，本人已向總統請辭資政一職。

三、本人畢生經營事業，參與公眾事務，一向以「誠信」為宗，以公允磊落自許，不為虧心敗德之事，絕不曾有外界無端指控的不名譽言行，所謂「性騷擾」更是莫須有。

四、這次蒙遭無端又恐累及家人各界，心中至為不安不平。唯求經由公正之調查程序，能再正是非，還諸公道。