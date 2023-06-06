《怪物》由童星柊木陽太（左）跟黑川想矢主演。（車庫提供）

是枝裕和導演攜手知名編劇坂元裕二、已故傳奇音樂大師坂本龍一共同打造的最新電影作品《怪物》，在2023坎城影展競賽部門首映後，現場響徹了長達9分半鐘炸裂般的掌聲，並獲得了「最佳劇本獎」及獨立獎項「酷兒金棕櫚獎」兩項大獎殊榮。

這也是繼2021年濱口龍介導演作品《在車上》以來，暌違兩年、第二次由日本電影獲得「最佳劇本獎」，而是枝裕和導演作品則是繼2022年的《嬰兒轉運站》，連續兩年在坎城影展獲得大獎。

擔綱《怪物》編劇的坂元裕二，於1991年以經典日劇《東京愛情故事》開始受到關注，而後改變風格，接連推出社會派人性劇《2個媽媽》、成人喜劇《最棒的離婚》、《四重奏》等熱播日劇，由菅田將暉與有村架純主演的電影《花束般的戀愛》更拿下38億日幣的驚人票房。

這次在第76屆坎城影展中榮獲「最佳劇本獎」，也是坂元裕二首次以電影劇本獲得大獎，在電影《怪物》中，也充滿著獨特的對話場面、多數名言佳句的台詞、以及有趣的互動等，處處充斥著坂元裕二個人風格的亮點。

坂元裕二曾在30多年前造訪坎城影展，這次跟隨《怪物》團隊前往影展現場，他坦言：「能夠在坎城影展上映，是我30年以來的心願。」有趣的是，他還在自己的Instagram限時動態上傳在坎城影展玩風靡全球的電玩遊戲《薩爾達傳說王國之淚》的照片。

這次獲得「最佳劇本獎」，坂元裕二卻因身體不適提早返回日本而錯過頒獎典禮，他也笑說：「因為吃壞肚子，我有兩天都在床上度過。不過溫柔的工作人員給我的餅乾跟威化餅非常好吃，很慶幸有來坎城，那麼好吃的點心大概一輩子都不會再有了。」是枝裕和從法國坎城凱旋歸國後，馬上在羽田機場舉辦記者會，並親手將獎牌交到坂元裕二手上。

實際拿到獎牌後，坂元裕二說道：「這份重量，讓我感受到對於作品的責任感，手上和背上都背負了一樣的重量。」對於他在得知獲獎後傳給是枝裕和的訊息「我只是為了一個孤獨的人而寫的，能夠獲得這麼好的評價令我無比感動」，坂元裕二也表示：「沒有特別意指哪個人，我相信存在於某處的某個孤獨的人，一定能夠接受這部電影。」《怪物》於上周五在日本上映，獲得廣大迴響，也將於7月7日在台灣上映。