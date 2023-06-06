行政院黨產會認定國民黨台中市黨部的現有建築、土地非黨產，要求收歸市有，台中市黨部主委顏文正對此表示錯愕，痛批根本是「強占合法民產」，他表示，市黨部一定會聘請律師，要求政府對此給予公平的對待。

顏文正表示，國民黨台中市黨部的土地與建物，是民國73年的時候，市政府要求市黨部搬遷而提供的搬遷補償，當時五期剛好重劃，且是經議會通過將土地連同建物賣給黨部，花了3500萬，卻在40年後說不合法，非常不合理，黨部一定會聘請律師做後續處置。