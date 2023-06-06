凱特貝琴薩在《大愚樂家》中豪邁脫衣秀香肩。（采昌提供）

由好萊塢知名男星查理戴（Charlie Day）首度自編、自導、自演的爆笑喜劇片《大愚樂家》，查理戴在圈內的好人緣，讓眾多好萊塢大咖影星都熱情加盟演出，打造出片中的超豪華卡司。尤其查理戴某天巧遇傑森貝特曼（Jason Bateman），意外讓《老闆不是人》3人班底再度合體，查理戴透露：「某天，我送孩子上學時，遇到傑森貝特曼。當時已進入拍攝階段，他問我進度，我跟他提到隔天要跟傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）拍攝，他就回我『老兄！真希望我能軋一角！』於是我馬上答應，還通宵為他寫個角色，然後他就來拍了！」

傑森貝特曼在《大愚樂家》中飾演片場工作人員。（采昌提供）

全片以好萊塢雙面秘辛為背景，能夠再度看見好友同台，集體火力全開搞笑，查理戴也大讚：「電影真的很好笑，當你看到這『2個傑森』在一起，基本上只要把鏡頭對準他們，就可以得到很棒的笑果了！」此外，本片連客串演員都驚喜連連，從演出過《厲陰宅》（The Conjuring）的史蒂夫寇特（Steve Coulter）、《女狼嗨到趴》（Rough Night）的吉莉恩貝爾（Jillian Bell）、《西方極樂園》（Westworld）的吉米辛普森（Jimmi Simpson）等人，以及查理戴創作的《酒吧五傑》（It's Always Sunny in Philadelphia）一劇，其演員們與工作人員也都紛紛現身力挺。

該片也是查理戴跟《決戰異世界》凱特貝琴薩首度合作。查理戴觀察到以動作、劇情片出名的她，戲外經常展現風趣個性，讓他有感而發表示：「凱特是一位傑出的女主角，我仔細留意過她的職涯跟訪談，知道她是個有趣的人，可以演出喜劇，但未曾有人給她這樣的機會，讓我想要試試看。」所以她向凱特提出邀約，希望能將她的喜劇天賦搬上大銀幕。凱特接獲邀約後，也表示女兒是查理的忠實粉絲：「大家都是查理粉，他創造一個完整的世界，有點超現實、有種時代感，整體非常有意思。而且這個產業對我們來說是熟悉的，有很多事情真的很有趣，特別是得知這是查理的作品後，就覺得一定要拍！」

凱特貝琴薩在片中飾演當紅女星，更會一本正經地說出各種讓人噴飯的台詞。她在戲外宣傳也依舊展現幽默本色，當被問及與查理戴的合作心得時，她也玩笑說：「查理是本次導演，很有效率地指導大家，而且非常努力用他的『小短腿』們極力奔走。」戲裡戲外都見證她的幽默性格。《大愚樂家》將於6月16日在台上映。