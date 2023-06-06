經濟部「街區店家轉型補助計畫」獎勵店家低碳化、智慧化，每家補助5萬元，條件是至少要串連30間店家一起申請，令有意申請的業者看得到、拿不到，嘉義市政府協助整合有意願的店家，協助店家揪團爭取到這項計畫補助。

嘉義市店家對申請「街區店家轉型補助計畫」提出看法。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府工策會指出，經濟部商業司推出「街區店家升級轉型」計畫，有30項「智慧化及低碳化」指標，店家自選8項完成，可獲得最多5萬元補助，且民間需自主串聯街區30間店家一起參加，通過審查後，補助款直接撥入各店家，店家需6個月內完成指定項目。

經濟部「街區店家轉型補助計畫」指定項目。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

低碳化指標有15項包括自備容器（購物袋）有優惠、不提供1次性餐具、冷氣溫度設定、提供蔬食餐點、智慧感應照明等；智慧化15項包括數位會員服務、智慧點餐、數位支付、數位行銷等。

嘉義市政府工策會辦理說明會，有50家以上店家參加，陸續有店家對智慧化及低碳化的指標完成度沒有意見，但要找30家店一起申請有困難，工策會總幹事許燿宏說，店家有意願，工策會已開始協助整合店家，揪集30家店來爭取這項計畫，希望讓每家店拿到5萬元補助。

嘉義市建設處長田長沛鼓勵店家申請「街區店家轉型補助計畫」。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府建設處長田長沛表示，商業經營採低碳化、智慧化能促進淨零碳排，嘉義市產業結構以服務業居多，藉由這項計畫可以讓低碳化與智慧化再推進，揪30間以上店家更能擴展店家行動力與街區凝聚力，將低碳化、智慧化普及推行。